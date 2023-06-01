¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛREGZA¥Ö¥é¥ó¥É¤Î4K±Õ¾½TV2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª ÇÜÂ®±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ
¡ÚAmazon¡§REGZA ±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î23Æü0»þ～2·î4Æü23»þ59Ê¬
REGZA 75V·¿±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö75E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢REGZA¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î4Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¡¢4K²òÁüÅÙ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇÜÂ®±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿65V·¿¡Ö65E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ä85V·¿¡Ö85E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ö¥ì¥°¥¶½ÅÄã²»Î©ÂÎ²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à Z¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¤«¤é½ÅÄã²»¤Þ¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥²ー¥à¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£³Æ¼ï¥â¥Ç¥ë¤¬´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
REGZA 65V·¿±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë
REGZA 85V·¿±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö85E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë
REGZA 100V·¿±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö100E670R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë