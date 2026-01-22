¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£°»þ£°£°Ê¬¤ËÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê11·î¡Ë¡¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê10·î¡Ë¡¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê11·î¡Ë00:00
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¸Ä¿Í»Ù½Ð¡¦Á°·îÈæ)
PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë00:00
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.7%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.8%¡¡Á°²ó¡¡¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê10·î¡Ë00:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.4%¡Ê¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡Ê¸Ä¿Í»Ù½Ð¡¦Á°·îÈæ)
PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë00:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
