FRUITS ZIPPER¡¢Zoff¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×ÇÛ¿®¡õMV¸ø³«¡¡¡ÈÌ´¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¡É¤òÉÁ¤¯
¡¡FRUITS ZIPPER¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×¤òËÜÆü1·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÆü19»þ¤ËÆ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×¥«¥é¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¤ÊMV¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1·î23Æü¤ËFRUITS ZIPPER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É Zoff¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡£¡ÈÌ´¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¡É¤ò¡¢FRUITS ZIPPER¤é¤·¤¤Åù¿ÈÂç¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦¥â¥Áー¥Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»ëÀþ¤Î¸òº¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿´¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡ºî»ìºî¶Ê¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ä¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬Ã´Åö¡£Ì´¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ä¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MV¤Ï¡¢¡È¸ÄÀ¤¬Íð¤ì¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡É¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿FRUITS ZIPPER¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¡¢É½¾ð¤Þ¤ÇË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎMV¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー°Ê³°¤ÎÊ£¿ô¥¥ã¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë