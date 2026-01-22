¥Ð¥ë¥µMF¥Ú¥É¥ê¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¡Ä±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤ÇÉüµ¢¤Þ¤Ç1¥«·î¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï22Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Ú¥É¥ê¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¡¡1¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢2¡Ý2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢63Ê¬¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤ÎÆÀÅÀ¤Ç°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿°ìÊý¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ú¥É¥ê¤Ï¡¢61Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÍâÆü¤Ë¡Ö²óÉü¤Þ¤Ç1¥«·î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏCL¤Ç¸½ºß¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º9°Ì¡£º®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó·÷³°¤Ë¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤Ï2·î17Æü¡¦18Æü¡¢Âè2Àï¤Ï24Æü¡¦25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÉü¤Î·Ð²á¼¡Âè¤Ç¤Ï·ç¾ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
