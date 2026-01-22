½°µÄ±¡¤¤ç¤¦²ò»¶¡¢Àï¸åºÇÃ»£±£¶Æü´Ö¤ÎÁªµóÀïÆÍÆþ¤Ø¡ÄÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï£¶£°Ç¯¤Ö¤ê
¡¡½°±¡¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸Æü¤Î£²£³Æü¤Ë²ò»¶¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï²ò»¶¸å¤ÎÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç¡¢½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤ò¡Ö£²£·Æü¸ø¼¨¡½£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡×¤È·è¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£Í¿ÌîÅÞ¤Ï¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£°·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï¡¢º´Æ£±ÉºîÆâ³Õ¤Î£±£¹£¶£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£¶£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢£¹£²Ç¯¤ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬£±·î¾¤½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï£²£³Æü¸áÁ°¤Î³ÕµÄ¤Ç²ò»¶¤ò»ð¤ê¡¢³ÕÎ½¤Ï²ò»¶¤Î¤¿¤á¤Î³ÕµÄ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬²ò»¶¾Û½ñ¤Ë½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¸á¸å£±»þ¤«¤é¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¤¬²ò»¶¾Û½ñ¤òÏ¯ÆÉ¤·¤Æ²ò»¶¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÀï¸åºÇÃ»¤Î£±£¶Æü´Ö¤È¤Ê¤ë¡££±·î¤Î²ò»¶¤Ï£¹£°Ç¯¤Î³¤Éô½Ó¼ùÆâ³Õ°ÊÍè¤Ç¡¢£³£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿¿Åß¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï½°±¡Áª¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³µÄÀÊ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ê¤É¤ÈÃ»´ü·èÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï£²£²Æü¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇËãÀ¸ÉûÁíºÛ¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢¸Å²°·½»ÊÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤ÈÁªµóÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡¢£Ó£Î£Ó¾ðÊó¤Ï¡Ö¿¿°Õ³ÎÇ§¤ò¡×
¡¡½°±¡Áª¤Ç¤Î£Ó£Î£ÓÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£²£²Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÈ¯¿®¸»¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤Î¿¿°Õ¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£