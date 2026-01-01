¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤¬Ì¾¸Å²°MFÇÜ°æ¸¬³Í¤ê¤Ø
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤¬Ì¾¸Å²°MFÇÜ°æ¸¬¡Ê24¡Ë³Í¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î¸«ÄÌ¤·¡£ÇÜ°æ¤ÏÁ°Æü21Æü¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤Î½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿J2ÈØÅÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ï25Ç¯9·î¤ËÊ©ÃÅ¤äÁòµ·´ØÏ¢»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆüËÜ´ë¶È¡Ö¶âÊõÆ²¡×¤¬¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¸µÆüËÜÂåÉ½MF¸¶¸ý¸µµ¤¤¬ºò½©¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï1Éô¾º³Ê·÷2°Ì¤Î¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤È¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤Î3°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤Ç¤ÎºÆ¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¡¢24ºÐ¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡ÈØÅÄ¤ÎJ1¾º³Ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÜ°æ¤Ïºòµ¨J2¥ê¡¼¥°38»î¹ç½Ð¾ì6ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÂ¾¤ÎJ1¥¯¥é¥Ö¤¬Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÇÜ°æ¡¡¸¬¡Ê¤Þ¤¹¤¤¡¦¤±¤ó¡Ë¡¡2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£Ì¾¸Å²°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Á¡¢´Ø³ØÂç¤ò·Ð¤Æ24Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°ÆþÃÄ¡£25Ç¯¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤¤ÇJ2ÈØÅÄ½êÂ°¡£J1ÄÌ»»26»î¹ç2ÆÀÅÀ¡£J2ÄÌ»»38»î¹ç6ÆÀÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë72¡¢67¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£