¥¬¥¶ºÆ·ú¤Ø¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×ÀßÎ©¼°Åµ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¹ñÏ¢¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎºÆ·ú¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤·¡¢½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¥¬¥¶¤ÇÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ì¤ÐÂ¾¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¬¥¶¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¹ñÏ¢¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼«¤é¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¡¢¥¬¥¶°Ê³°¤Ë¤â³èÆ°¤ò¹¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¹ñÏ¢¤Ï½½Ê¬¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿Ìó50¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ä¥È¥ë¥³¤Ê¤É19¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤ÎG7¡Ê¼çÍ×7¥«¹ñ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÉ¾µÄ²ñ¤Ë¥í¥·¥¢¤â¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤¬ÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥À¥Ü¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¤¡£ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£