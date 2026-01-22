¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¡ÈÊý¿ËÅ¾´¹¡É¡¡ÉðÎÏ¹Ô»È¡¦ÄÉ²Ã´ØÀÇ¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÎÍ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ8¥«¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤È21ÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¤³¤Î¹ç°Õ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò´Þ¤á¡¢²æ¡¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ç°Õ¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤È²ñÃÌ¸å¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤äËÌ¶Ë·÷¤Î¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¶Ú¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç°ÕÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2·î¤ËÈ¯Æ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ8¥«¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£