Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÈ¯É½¡¡¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬ÎòÂåºÇÂ¿16ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È
¡¡Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢1·î22Æü¡ÊÊÆ¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ê¤É¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¡£
»²¹Í¡§Âè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¡¢¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤¬ºîÉÊ¾Þ¤Û¤«4´§Ã£À®
¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯ー¥°¥éー´ÆÆÄºî¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯ー¥°¥éー¡Ë¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦£Â¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ë¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥Ç¥ë¥í¥¤¡¦¥ê¥ó¥Éー¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥¦¥ó¥ß¡¦¥â¥µ¥¯¡Ë¡¢µÓËÜ¾Þ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¾Þ¡¢»£±Æ¾Þ¡¢ÊÔ½¸¾Þ¡¢Èþ½Ñ¾Þ¡¢°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¡¢ºî¶Ê¾Þ¡¢¼çÂê²Î¾Þ¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¡¢²»¶Á¾Þ¤Î16ÉôÌç¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î14ÉôÌç¤ò¹¹¿·¤¹¤ëºÇÂ¿¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄºî¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤â¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë¤Ê¤É13ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍûÁêÆü´ÆÆÄºî¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤ÇÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡üºîÉÊ¾Þ¡Ø¥Ö¥´¥Ë¥¢¡Ù¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥É¥êー¥à¥º¡Ù
¡ü´ÆÆÄ¾Þ¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¥è¥¢¥¥à¡¦¥È¥ê¥¢ー¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯ー¥°¥éー¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù
¡ü¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Ûー¥¯¡ØBlue Moon¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦B¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¥ï¥°¥Í¥ë¡¦¥â¥¦¥é¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù
¡ü¼ç±é½÷Í¥¾Þ¥¸¥§¥·ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥êー¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¥íー¥º¡¦¥Ðー¥ó¡ØIf I Had Legs I¡Çd Kick You¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¥±¥¤¥È¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡ØSong Sung Blue¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¥ì¥Êー¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù¥¨¥Þ¡¦¥¹¥Èー¥ó¡Ø¥Ö¥´¥Ë¥¢¡Ù
¡ü½õ±éÃËÍ¥¾Þ¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¥Ç¥ë¥í¥¤¡¦¥ê¥ó¥Éー¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¥·¥çー¥ó¡¦¥Ú¥ó¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù
¡ü½õ±é½÷Í¥¾Þ¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù¥¤¥ó¥¬¡¦¥¤¥Ö¥¹¥É¥Ã¥Æ¥ë¡¦¥ê¥ì¥¢ー¥¹¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù¥¨¥¤¥ßー¡¦¥Þ¥Ç¥£¥¬¥ó¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¥¦¥ó¥ß¡¦¥â¥µ¥¯¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥éー¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù
¡üµÓ¿§¾Þ¡Ø¥Ö¥´¥Ë¥¢¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥É¥êー¥à¥º¡Ù
¡üµÓËÜ¾Þ¡ØBlue Moon¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È ¶öÁ³¡Ù¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù
¡ü¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¿¶öÁ³¡Ù¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§ー¡Ë¡ØSirat¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡ØThe Voice of Hind Rajab¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ë
¡ü»£±Æ¾Þ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥É¥êー¥à¥º¡Ù
ÊÔ½¸¾Þ¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù
¡üºî¶Ê¾Þ¥¤¥§¥ë¥¹¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥Ö¥´¥Ë¥¢¡Ù¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¥Ò¥¿ー¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥°¥êー¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¥ë¥É¥¦¥£¥°¡¦¥´¥é¥ó¥½¥ó¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù
¡ü¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¾Þ¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù
¡üÈþ½Ñ¾Þ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù
¡ü°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù
¡ü¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·ー¥ó¡Ù¡Ø¥¢¥°¥êー¥·¥¹¥¿ー ²Ä°¦¤¤¤¢¤ÎÌ¼¤Ï½¹¤¤¤ï¤¿¤·¡Ù
¡ü¼çÂê²Î¾Þ¡ÖDear Me¡×¡ØDiane Warren: Relentless¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ÖGolden¡×¡ØKPOP¥¬ー¥ë¥º¡ª ¥Çー¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ù¡ÖI Lied to You¡×¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ÖSweet Dreams of Joy¡×¡ØViva Verdi!¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ÖTrain Dreams¡×¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥É¥êー¥à¥º¡Ù
¡ü»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥Ð¥¹¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù
¡üÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¾Þ¡ØArco¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡Ù¡ØKPOP¥¬ー¥ë¥º¡ª ¥Çー¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ù¡Ø¥¢¥á¥ê¤È±«¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù
¡üÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¾Þ¡Ø¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¡ØForevergreen¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØThe Girl Who Cried Pearls¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø¥ê¥¿¥¤¥¢¡¦¥×¥é¥ó 3¿Í»ÐËå¡Ù
¡üÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¾Þ¡ØThe Alabama Solution¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø¤¢¤«¤ë¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ù¡ØCutting Through Rocks¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØMr. Nobody Against Putin¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Í¥¤¥Ðー¡§ÀµÅöËÉ±Ò¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ù
¡üÃ»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¾Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤Éô²°¡Ù¡ØArmed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØChildren No More: Were and Are Gone¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØThe Devil Is Busy¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØPerfectly a Strangeness¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
¡üÃ»ÊÔ¼Â¼Ì±Ç²è¾Þ¡ØButcher¡Çs Stain¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØA Friend of Dorothy¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ø¥¸¥§ー¥ó¡¦¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÀ¸Íý¥É¥é¥Þ¡Ù¡ØThe Singers¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ØTwo People Exchanging Saliva¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
¡ü²»¶Á¾Þ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡ØSirat¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
