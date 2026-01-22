¡Ö²È¤Ë¥Ð¥¹¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×Âç·¿¥Ð¥¹¤¬¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ê¤®ÅÝ¤·¡ÅÌ±²È¤Ë¾×ÆÍ¡¡²È¤Ë¤¤¤¿89ºÐ½÷À¤¬¥±¥¬¡¡Ê¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©»Ô
¡¡22ÆüÌë¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»ÔÆâ¤ÎÌ±²È¤Ë¥Ð¥¹¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç²È¤Ë¤¤¤¿89ºÐ¤Î½÷À¤¬¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¸á¸å9»þ35Ê¬¤´¤í¡¢Ã¸Ï©»ÔÆïËÜ¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Ç¡¢½»¿Í¤«¤é¡Ö²È¤Ë¥Ð¥¹¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»Âð±è¤¤¤Î¹ñÆ»¤òÆî¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç·¿¥Ð¥¹¤¬¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤¦¤¨¡¢½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢Ää¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç½»¿Í¤Î89ºÐ½÷À¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¥±¥¬¤ò¤¹¤ë·Ú½ý¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¤Ï²óÁ÷Ãæ¤Ç¾èµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï±¿Å¾¼ê¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£