「国術」が日本映画史上初の快挙!!  米アカデミー賞メイクアップ&ヘアスタイリング賞ノミネート  濱口竜介監督「なんて親孝行な子なんだろう」
¡¡²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ£±£¹£³²¯±ß¡Ê£±£¸Æü»þÅÀ¡Ë¤È¼Â¼Ì¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå£±°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬£²£²Æü¡¢Âè£¹£¸²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ç¤Ï¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÏÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÉôÌç¤Ç¤ÏÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥«¥º¡¦¥Ò¥í»á¤¬¡Ö¥¦¥¤¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¡¿¥Ò¥È¥é¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡×¤È¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤Ç£²ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£±£°Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£á£ë£å¡¡£Ï£æ£æ¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î£µ£°Ç¯¤ËÅÏ¤ë¿ÍÊªÁü¤Îºî¤êÊý¤ä¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¤«¤Ä¤é¤äÇòÅÉ¤ê¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ¤Î±Ç²è¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æí÷¤·¤¯°é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Þ¤Ç¤òÌ¥Î»¤·¡¢²æ¡¹¤ËÂç¤¤¤Ê¤ë¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¡¢ºÇ¾å¤Î´î¤Ó¤À¡£¤Ê¤ó¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Ã´Åö¤ÎËÀîµþ»Ò»á¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿»ö¤ÏËÜÅö¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£Â¾ºîÉÊ¤Î¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿»ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÎÉñ´ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÇòÅÉ¤ê¤Î¥á¥¤¥¯¡¢²ÎÉñ´ì¤«¤Ä¤é¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿»ö¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ£µ£°Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎ®¤ì¤ÎÉ½¸½¤âÉ¾²Á¤·¤ÆÄº¤±¤¿»ö¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿»ö¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£³·î£±£µÆü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£