¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡¶¼°Ò¤Î½®Â¤ÇÇòÀ±Ã¥¼è¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£·²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï£²£²Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¼é²°ÈþÊæ¡Ê£³£·¡á²¬»³¡Ë¤Ï£±²óÀï£±£±£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤ÆÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤ò¸þ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï£³ÈÖ¼ê¤â¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¶¼°ÒÅª¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ£²£ÍÀè¼è¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÂ³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£½à¡¹·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¡£Á°¸¡¤Çµ¯¤³¤·¤ÇÌÄ¤¯¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¡££Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤ÎÂè£²²óÂç²ñ¡Ê¼ã¾¾¡Ë¤Ç·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¤òÉð´ï¤Ë£²²óÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£