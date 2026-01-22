¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£¸¡¥£¶£°±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ158.69¡¡¹âÃÍ158.89¡¡°ÂÃÍ158.18
159.70¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
159.30¡¡Äñ¹³2
158.99¡¡Äñ¹³1
158.59¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
158.28¡¡»Ù»ý1
157.88¡¡»Ù»ý2
157.57¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ185.93¡¡¹âÃÍ185.96¡¡°ÂÃÍ184.81
187.47¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
186.72¡¡Äñ¹³2
186.32¡¡Äñ¹³1
185.57¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
185.17¡¡»Ù»ý1
184.42¡¡»Ù»ý2
184.02¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ213.02¡¡¹âÃÍ213.44¡¡°ÂÃÍ212.38
214.57¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
214.01¡¡Äñ¹³2
213.51¡¡Äñ¹³1
212.95¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
212.45¡¡»Ù»ý1
211.89¡¡»Ù»ý2
211.39¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
