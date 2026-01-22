ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û»Ô¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¦Ê¿ÆâÄ®¡¢È¬¸Í»Ô¡¢»°Âô»Ô¡¢ÌîÊÕÃÏÄ®
22Æü¸á¸å11»þ31Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½50km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.3¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÈ¡´Û»Ô¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÊ¿ÆâÄ®¡¢È¬¸Í»Ô¡¢»°Âô»Ô¡¢ÌîÊÕÃÏÄ®¡¢¼·¸ÍÄ®¡¢¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¢¸Þ¸ÍÄ®¡¢¤½¤ì¤ËÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¢´ä¼ê¸©¤ÎÀ¹²¬»Ô¡¢Æó¸Í»Ô¡¢È¬È¨Ê¿»Ô¡¢¤½¤ì¤Ë·ÚÊÆÄ®¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ3
¢¢ËÌ³¤Æ»
È¡´Û»Ô
¢¢ÀÄ¿¹¸©
Ê¿ÆâÄ®¡¡È¬¸Í»Ô¡¡»°Âô»Ô
ÌîÊÕÃÏÄ®¡¡¼·¸ÍÄ®¡¡¤ª¤¤¤é¤»Ä®
¸Þ¸ÍÄ®¡¡ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®
¢¢´ä¼ê¸©
À¹²¬»Ô¡¡Æó¸Í»Ô¡¡È¬È¨Ê¿»Ô
·ÚÊÆÄ®
¢£¿ÌÅÙ2
¢¢ËÌ³¤Æ»
ÀéºÐ»Ô¡¡¸ü¿¿Ä®¡¡¤à¤«¤ïÄ®
±º²ÏÄ®¡¡ÍÍ»÷Ä®
¢¢ÀÄ¿¹¸©
ÀÄ¿¹»Ô¡¡¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡¡³°¥öÉÍÄ®
½½ÏÂÅÄ»Ô¡¡Ï»¸ÍÄ®¡¡²£ÉÍÄ®
ÅìËÌÄ®¡¡Ï»¥ö½êÂ¼¡¡»°¸ÍÄ®
ÅÄ»ÒÄ®¡¡³¬¾åÄ®¡¡¿·¶¿Â¼
¤à¤Ä»Ô¡¡ÅìÄÌÂ¼
¢¢´ä¼ê¸©
ÂìÂô»Ô¡¡³ë´¬Ä®¡¡´ä¼êÄ®
»çÇÈÄ®¡¡Ìð¶ÒÄ®¡¡¶å¸ÍÂ¼
°ì¸ÍÄ®¡¡µÜ¸Å»Ô¡¡µ×»ü»Ô
ÉáÂåÂ¼¡¡´ä¼êÍÎÌîÄ®¡¡³øÀÐ»Ô
½»ÅÄÄ®¡¡ÂçÄÈÄ®¡¡²Ö´¬»Ô
ËÌ¾å»Ô¡¡±óÌî»Ô¡¡°ì´Ø»Ô
±ü½£»Ô¡¡¶â¥±ºêÄ®
¢¢µÜ¾ë¸©
ÅÐÊÆ»Ô¡¡Í°Ã«Ä®¡¡µÜ¾ëÈþÎ¤Ä®
´Ý¿¹Ä®¡¡ÀÐ´¬»Ô
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢ËÌ³¤Æ»
ÅÏÅçËÌÅÍ»Ô¡¡¼·ÈÓÄ®¡¡¼¯ÉôÄ®
ÅÏÅç¿¹Ä®¡¡·ÃÄí»Ô¡¡ËÌ¹Åç»Ô
¼¼Íö»Ô¡¡ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¡ÅÐÊÌ»Ô
ÇòÏ·Ä®¡¡°ÂÊ¿Ä®¡¡¤¨¤ê¤âÄ®
»¥ËÚËÌ¶è¡¡»¥ËÚÅì¶è¡¡»¥ËÚÇòÀÐ¶è
»¥ËÚÀ¶ÅÄ¶è¡¡¹¾ÊÌ»Ô¡¡Ê¡ÅçÄ®
ÃÀ¿¶°ËÃ£»Ô¡¡Ë±ºÄ®¡¡ÁÔÊÍÄ®
Æü¹âÃÏÊýÆü¹âÄ®¡¡Ê¿¼èÄ®¡¡¿·´§Ä®
¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡¡¿·ÆÀÄ®¡¡ÂÓ¹»Ô
½½¾¡À¶¿åÄ®¡¡±ºËÚÄ®¡¡½½¾¡Âç¼ùÄ®
¹ÈøÄ®¡¡É¸ÄÅÄ®
¢¢ÀÄ¿¹¸©
¤Ä¤¬¤ë»Ô¡¡º£ÊÌÄ®¡¡Ë©ÅÄÂ¼
ÈÄÌøÄ®¡¡ÄáÅÄÄ®¡¡ÃæÇñÄ®
É÷´Ö±ºÂ¼¡¡º´°æÂ¼¡¡¹°Á°»Ô
¹õÀÐ»Ô¡¡òÍ¥öÂôÄ®¡¡Æ£ºêÄ®
ÅÄ¼Ë´ÛÂ¼
¢¢´ä¼ê¸©
¼¶ÀÐÄ®¡¡»³ÅÄÄ®¡¡´äÀôÄ®
ÅÄÌîÈªÂ¼¡¡ÌîÅÄÂ¼¡¡ÂçÁ¥ÅÏ»Ô
Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¡À¾ÏÂ²ìÄ®¡¡Ê¿ÀôÄ®
¢¢µÜ¾ë¸©
µ¤Àç¾Â»Ô¡¡·ª¸¶»Ô¡¡Âçºê»Ô
¿§ËãÄ®¡¡³ÑÅÄ»Ô¡¡´ä¾Â»Ô
Âç²Ï¸¶Ä®¡¡µÜ¾ëÀîºêÄ®¡¡ÏËÍýÄ®
Åì¾¾Åç»Ô¡¡ÍøÉÜÄ®
¢¢½©ÅÄ¸©
³ã¾å»Ô¡¡»°¼ïÄ®¡¡°æÀîÄ®
Í³ÍøËÜÁñ»Ô¡¡Âç´Û»Ô¡¡¼¯³Ñ»Ô
ËÌ½©ÅÄ»Ô¡¡¾®ºäÄ®¡¡²£¼ê»Ô
ÂçÀç»Ô¡¡½©ÅÄÈþ¶¿Ä®
¢¢»³·Á¸©
Ãæ»³Ä®
