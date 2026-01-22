¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í4Â¹¸ç¶õ¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¼¥ÄZERO¤ËÅÐ¾ì!¡Ö¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡×¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤Þ¤ÇºÆ¸½
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¤è¤ê¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¼¥ÄZERO [Ä¶·ãÀï] ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í4Â¹¸ç¶õ-DAIMA-¡×(14,300±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ1·î23Æü(¶â)16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¤«¤é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í4Â¹¸ç¶õ¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¼¥ÄZERO ¡ÖÄ¶·ãÀï-EXTRA BATTLE-¡× ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
·àÃæ½ªÈ×¤Ë¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥´¥Þ¡¼¡×¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ ¡Ö¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡× ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¤ò°µÅÝÅª¤ÊÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§¤ÇºÆ¸½¡£¡ÖÂ¹¸ç¶õ¡×¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥ëºÌ¿§¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂæºÂ¤Ë¥Ñ¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¹¸ç¶õ¡×¤Î¼þ°Ï¤ÏÀÄ¿§¤ÎºÌ¿§¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡× ¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¤È¤Ï
¥·¥ê¡¼¥º40¼þÇ¯´ë²è¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2024Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡Ù¤Ï¡¢Ææ¤ÎÎÏ¤Ç¡È»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¡É¤Ë¤µ¤ì¤¿¸ç¶õ¤¿¤Á¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡£Ä»»³ÌÀ¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦ÀßÄê¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
