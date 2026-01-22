¹á¹Á¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¶âÍ»¡¦ËÇ°×¡¦µ»½Ñ³×¿·¡¡¹á¹ÁºâÀ¯»ÊÄ¹
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹á¹Á1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶èÀ¯ÉÜºâÀ¯»Ê¤ÎÄÄÌÐÇÈ¡Ê¤Á¤ó¡¦¤Ü¤¦¤Ï¡Ë»ÊÄ¹¤Ï21Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¹á¹Á·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë»°¤Ä¤Î¼çÍ×¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶âÍ»¡×¡ÖËÇ°×¡×¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ïº£¸å¤âÂç¤¤¯È¯Å¸¤òÂ³¤±¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±ÆÃ¶èÀ¯ÉÜ¿·Ê¹½è¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÄÄ»á¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤¬¡¢»º¶È¤ÎÈ´ËÜÅª¤ÊÊÑ³×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÅ¾´¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤â¤³¤¦¤·¤¿Ä¬Î®¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤Î²¼¡¢¹á¹Á¤Ï¶âÍ»¤È²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ÇÃµµæ¤È¸¡¾Ú¤òÀä¤¨¤º¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¶¯¤¤»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤òÍ¤¹¤ëäå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¡Ê¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ÎÅÔ»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹á¹Á¤ÏÅê»ñÀè¤È¤·¤Æ¹â¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÄ»á¤Ï¡¢¹ñºÝËÇ°×¤Ï¸½ºß¡¢¥Ñ¥é¥À¥¤¥àÅ¾´¹¤Î²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ÷²ÁÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤äÍ¢½Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÉôÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤ÏÈ¯Å¸¥â¥Ç¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Àè¿Ê¹ñ¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤â¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¹â¿å½à¤ÊÁÐÊý¸þ¤ÎÂÐ³°³«Êü¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Æâ¼û³ÈÂç¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âµðÂç¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÈË±É¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£