¥¥ê¥ó¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¸ø³«¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤ä¸òÎ®¡¦¶¦ÁÏ¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤Ø
¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢1·î¤«¤é¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¸òÎ®¡¦¶¦ÁÏ¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡£1·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÇØ·Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿Â¾¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Õ¥í¥¢¤ÎÁ´ËÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¿©ÎÎ°è¤«¤é¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¡¢°åÎÎ°è¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ï¤¿¤ëÎÎ°è¤Ç²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢À¤³¦¤ÎCSVÀè¿Ê´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢CSV·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¿ÍºâÀïÎ¬Éô ´ë²è¡¦ÁÈ¿¥³«È¯Ã´Åö ¼çÌ³¤Î¹âÄÅÂÀ»Î»á¤¬°§»¢¡£¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤ò»ñ¸»¤Ç¤Ê¤¯»ñËÜ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¡Ø¿Íºâ¤¬°é¤Á¡¢¿Íºâ¤Ç¾¡¤Ä²ñ¼Ò¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿ÍºâÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÍºâÀïÎ¬¤È·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¿¼¤¯É³¤Å¤±¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¿ÍºâÀïÎ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Î§Åª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÁÀ®¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¡¦¶¯¤ß¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¶¦ÁÏ¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆ¯¤¯´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë½¾¶È°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤ë¿Íºâ¤ÈÁÈ¿¥Ê¸²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿ÍºâÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Æ± ¿ÍºâÀïÎ¬Éô ´ë²è¡¦ÁÈ¿¥³«È¯Ã´Åö¤ÎÁÉ²ÅÎ¿»á¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê¤äÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÆ¯¤Êý¤¬ÄêÃå¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ÁÃÍ¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø½Ð¼Ò¤¹¤ëÆ°¤¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤â¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¿ÍÅªÅê»ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¡¦½ÅÍ×À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤ä¸ÛÍÑ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤á¤ê¤Ï¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÍý²ò¤ä½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¡¢¶¦ÁÏ¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ê¥¢¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸òÎ®¡¦¶¦ÁÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤º¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤äµÙ·Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤òÀßÃÖ¡£¥°¥ë¡¼¥×¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¡¢½¢¶È»þ´Ö¸å¤Ë¼òÎà¤âÄó¶¡¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¡¦¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
¡ÖWELLNESS SELECT¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¦ÉÊ¡Ê¥µ¥×¥ê¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¡£¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò»ý¤Äµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡ÖCO¡ÝLAB¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¼Ò°÷¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢Äó·È¤ä½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¾Ò²ð¡£½¾¶È°÷¤¬¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡ÖPLAYGROUND¡×¤Ï¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡£Âîµå¤ä¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡¢TV¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖRECHARGE SPOT¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í¹©¼Ç¤Ë¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤ä¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤òÀßÃÖ¤·¡¢²¾Ì²¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Ç¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSHARE SHELF¡×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼ÀÊ¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ÈËÜÃª¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¡£½¾¶È°÷¼«¿È¤Î¤ª¤¹¤¹¤áËÜ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤ÎÃÎÅª¤Ê¸òÎ®¤ä¶öÈ¯Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÎ¼±¤ä´Ø¿´¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÈóÆü¾ï¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖBAR¡×¤ä¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖCAMP¡×¡¢²°Âæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖYATAI¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈóÆü¾ï¤ò±é½Ð¤·¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤ä¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢Æâ¤ËÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¡£¥¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÅê±Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ä°ìÂÎ´¶¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¡¦¸ú²ÌÅª¤Ë½¾¶È°÷¤¬³èÍÑ¤·¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËTOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Öº®»¨²Ä»ë²½¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ènomachi¡É¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÊÌ¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çº®»¨¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡áhttps://www.kirinholdings.com/jp/