Æâ³ÕÉÜ¤Ï22Æü¡¢·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤Î¤¿¤á¤Î·ÐÈñ¤òÀÇ¼ýÅù¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¼¨¤¹¡Ö´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡á¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï8000²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¡áµîÇ¯8·î¤Î»î»»¤Ç¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï3Ãû6000²¯±ß¤Î¡Ö¹õ»ú¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯11·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¤ÎºÐ½Ð¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢25Ç¯ÅÙ¤Î»î»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â7Ãû±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¡¢8·î»þÅÀ¤Î3Ãû2000²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1991Ç¯ÅÙ¤Î¹õ»ú¤òºÇ¸å¤Ë¡¢30Ç¯°Ê¾åÀÖ»úÂ³¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£