¡¡ÊÆ±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï£²£²Æü¡¢Âè£¹£¸²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¸õÊä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡Ö³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÇÃÂÀ¸¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿±Ñ¸ì°Ê³°¤ò¼ç¸À¸ì¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢£²£°£²£°Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¾ÞÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ±Ç²èÀ½ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¤ÎÁª¹Í¤Ë¤è¤ê¡ÈÆüËÜÂåÉ½¡É¤¬·èÄê¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡ÊºÇ½ª¸õÊäºî¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î£µËÜ¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¼õ¾Þºî¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï²áµî¤Ë£±£¹£µ£²Ç¯¤Î¡ÖÍåÀ¸Ìç¡×¡Ê¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡Ë¡¢£µ£µÇ¯¤Î¡ÖÃÏ¹öÌç¡×¡Ê°á³ÞÄçÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ë¡¢£µ£¶Ç¯¡ÖµÜËÜÉðÂ¢¡×¡Ê°ð³À¹À´ÆÆÄ¡Ë¤¬Ì¾ÍÀ³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢£·£¶Ç¯¤Ë¡Ö¥Ç¥ë¥¹¡¦¥¦¥¶¡¼¥é¡×¡Ê¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡¢À½ºî¤Ï¥½Ï¢¡Ë¡¢£°£¹Ç¯¤Ë¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¡ÊÂìÅÄÍÎÆóÏº´ÆÆÄ¡Ë¡¢£²£²Ç¯¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡×¡ÊßÀ¸ýÎµ²ð´ÆÆÄ¡Ë¤¬±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£