¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÏÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¾Þ¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ê¤é¤º¡Ä¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³Æ¾Þ¤Î¸õÊäºî·èÄê
¡¡ÊÆ±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï£²£²Æü¡¢Âè£¹£¸²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¸õÊä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ±Ç²è¤ÏÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂ¡Ê¤¢¤«¤¶¡ËºÆÍè¡×¡Ê³°ºê½ÕÍº´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×¡ÊµÈ¸¶Ã£Ìð´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸õÊäÆþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡½¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë¸ø³«¡£ÎòÂåºÇ¹â¶½¹Ô¼ýÆþ¤È¤Ê¤ë£´£°£·¡¦£µ²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿Á°ºî¤Î¡Ö¡½Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¡Ê£²£°Ç¯¡Ë¤ËÇ÷¤ë¡¢¸ø³«£±£¸£µÆü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ£³£¹£°¡¦£¸²¯±ßÆÍÇË¤È¡¢½çÄ´¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤éÌó£²¤«·îÃÙ¤ì¤Î£¹·î£±£²Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾å½é¤Î£²½µÏ¢Â³£±°Ì¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡££±£±·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÁ´À¤³¦¶½¼ý¤¬£±£°£°£°²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡É¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ºîÉÊ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸õÊäÆþ¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯½¸±Ñ¼Ò¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤É¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¤ÎÌ¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£°Ëâ¤È·ÀÌó¤·¤¿¾¯Ç¯¤¬¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ°Ëâ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢·à¾ìÈÇ¤ÏÆæ¤Î¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤È¤ÎÎø¤ÈÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏºòÇ¯£¹·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ç¯Ëö¤Ë¶½¼ý£±£°£°²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Ï£±£°·î¤Î¸ø³«½µ¤Ë½µËö¤Î¶½¼ý¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÆüËÜºîÉÊ¤ÇÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ粼½Ù´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡Ê£²£°£°£³Ç¯¡Ë¤È¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤Î¤ß¡£Î¾ºî¤ËÂ³¤¯£³ºîÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Æ¾Þ¤ÎÈ¯É½¤È¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢£³·î£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£