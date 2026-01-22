ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¡×±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È
¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎËÀîµþ»Ò»á¡¢²ÎÉñ´ì¥á¥¤¥¯¤ÎÆüÈæÌîÄ¾Èþ»á¡¢²ÎÉñ´ì¾²»³¤ÎÀ¾¾¾Ãé»á¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£3»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£Â¾ºîÉÊ¤Î¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò´î¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÎÉñ´ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÇòÅÉ¤ê¤Î¥á¥¤¥¯¡¢²ÎÉñ´ì¤«¤Ä¤é¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿»ö¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ50Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎ®¤ì¤ÎÉ½¸½¤âÉ¾²Á¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æí÷¤·¤¯°é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Þ¤Ç¤òÌ¥Î»¤·¡¢²æ¡¹¤ËÂç¤¤¤Ê¤ë¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¡¢ºÇ¾å¤Î´î¤Ó¤À¡£¤Ê¤ó¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¹ñÊõ¡×¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¨²ñ¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBake Off¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î50Ç¯¤ËÅÏ¤ë¿ÍÊªÁü¤Îºî¤êÊý¤ä¡¢²ÎÉñ´ì¤Îò£¤äÇòÅÉ¤ê¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î±Ç²è¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ï¡¢Ë®²è¤Ç¤ÏÌò½ê¹»Ê¡Ê69¡Ë¼ç±é¤Î24Ç¯¡ÖPERFECT DAYS¡×¡Ê¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¡Ê57¡Ë¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤È±é¤¸¤¿¡£¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤òÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡ËÈ¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤È¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤«¤é1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
6·î6Æü¤Î½éÆü¤«¤é11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë173²¯7739Ëü4500±ß¡¢Æ°°÷1231Ëü1553¿Í¤òµÏ¿¡£03Ç¯¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¡ÊËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤¬22Ç¯¡¢¼é¤Ã¤¿173²¯5000Ëü±ß¤Î¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¼ýµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±12·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î208Æü¤Ç¡¢¶½¼ý184²¯7000Ëü±ß¡¢Æ°°÷139Ëü8000±ß¤òÆÍÇË¡£Æ±28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÈÂô¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡Ê36¡Ë¤Î½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢¹õÀî¤ÎÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¤È¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
18Æü¤Þ¤Ç¤Î227Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1370Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£