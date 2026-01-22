º´²ì¡¦Ä»À´»Ô¤Î50ÂåÃËÀ¤¬SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤Ç·×110Ëü±ßÈï³²¡¡¡ÖAI¤¬¼«Æ°¤ÇÅê»ñ¡×¡ÖËèÆü5Ê¬¤Û¤ÉÇäµÑÁàºî¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë
¡¡º´²ì¸©·ÙÄ»À´½ð¤Ï22Æü¡¢Ä»À´»Ô¤Î50ÂåÃËÀ¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢·×120Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯11·î12Æü¡¢Èï³²¼Ô¤¬SNS¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¡¢SNS¾å¤ÎÅê»ñ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖAI¤¬¼«Æ°¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏËèÆü5Ê¬¤Û¤ÉÇäµÑÁàºî¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¡Ö½é¿´¼Ô¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯12·î14Æü¤«¤éÆ±·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¹ç·×110Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¿¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤«¤é¡Ö3¤«·î°ÊÆâ¤Ë300¡ó¤«¤é600¡ó¤Î¼ý±×³ÍÆÀ¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â10Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£