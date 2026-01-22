aiko¡¡¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×Âç¶½Ê³¤Î¥ï¥±¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ÖÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡ÄËÜ¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îaiko¡Ê50¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£
4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖOfficialÉ¦ÃËdism¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÆ£¸¶Áï¡Ê34¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿aiko¡£¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡ÖÉ¦ÃË¤ÎÌ¾¸Å²°¥é¥¤¥ÖÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÊç½¸¤·¤Æ¤¿¤Î¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤éÁï¤¯¤ó¤¬¡ÖÇË´é¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖOfficialÉ¦ÃËdism¡×¥é¥¤¥ÖÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Öµã¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ´À¤«¤¤¤ÆÄ»È©Î©¤Á²á¤®¤Æ¤ë¡£¤¦¤©¡¼¡¼¡¼¡¼Áï¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶½Ê³¤·²á¤®¤Æ¤ÆÊ¸¾Ï¤¦¤Ë¤ç¤¦¤Ë¤ç¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¾Ð¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡aiko¤ÎÅê¹Æ¤ËÆ£¸¶ËÜ¿Í¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¡ª¡ª¡ªFC¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¹¬¤»¤À¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öaiko¤µ¤ó¤È¤µ¤È¤·¤µ¤ó¤ÎÍí¤ßºÇ¹â¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë´î¤Ó¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤Î¸ò¿®¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ËÈ¯¶¸¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡ÖÁê»×Áê°¦¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã·ã¥¢¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£