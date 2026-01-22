¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç±Ç²è¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×ºßÆü¥ß¥ã¥ó¥Þー¿Í¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤òÀ©ºî¤·¤¿ÅÚ°æÉÒË®¤Î»ÑÀª
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü11»þ30Ê¬～15»þ¡Ë¡¢1·î22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÅÚ°æÉÒË®¤¬½Ð±é¡£´ÆÆÄ¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØºßÆü¥ß¥ã¥ó¥Þー¿Í －¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¼«Í³－¡Ù¡Ê1·î30Æü¸ø³«¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Î¿Í¡¹¤Î¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö±Ç²è¡ØºßÆü¥ß¥ã¥ó¥Þー¿Í －¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¼«Í³－¡Ù¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Î¸½¾õ¡¢¼èºà³«»Ï¤¬2016Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ë10Ç¯¤Û¤É¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¥Ç¥â¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þー¿Í¤Î¡Ë¿ô¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÅÚ°æÉÒË®¡Ö¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È14Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£15Ç¯Á°¤¬8500¿Í¤Ç¡¢¥¯ー¥Ç¥¿ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ï3Ëü5000¿Í¡£µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2¤Ä¤°¤é¤¤¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þー¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¿ô¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Î·ÐºÑ¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ç¡£¤â¤¦1¤Ä¤ÏÄ§Ê¼À©¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ñ·³¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÄÌÚÍý¡Ö15Ç¯Á°¤Ï8500¿Í¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬14Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤È¡¢°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡×
ÅÚ°æ¡Ö¹ñ¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÄÌÚ¡ÖÆüËÜ¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ç¡¢Æ¯¤¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Çµ»Ç½¼Â½¬À¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â·³»öÀ¯¸¢¤Ç·ÐºÑ¥¬¥¿¥¬¥¿¡¢Ä§Ê¼À©¤ÇÃç´Ö¤ÈÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ÈÆ¨¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È»ö¼Â¾å¤ÎÆñÌ±¤È¤¤¤¦¤«¡×
ÅÚ°æ¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢À¯¼£ÆñÌ±¤Ç¤¹¡£µ»Ç½¼Â½¬À¸¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×
ÂçÃÝ¡ÖÆüËÜ¤ØÍè¤ë¤Ë¤â´Ö¤Ë¥Ö¥íー¥«ー¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¤ª¶â¤ò¡×
ÅÚ°æ¡Ö¼Ú¶â¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2000¥É¥ë°Ê¾å¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤«¡×
ÂçÃÝ¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ê±Ç²è¡ØºßÆü¥ß¥ã¥ó¥Þー¿Í¡Ù¡Ë¤ÏÁ°È¾¤¬¤º¤Ã¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ°æ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡×
ÅÚ°æ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»ä¡¢73ºÐ¤Ç¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò3¡¢40Ç¯¤°¤é¤¤¼èºà¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥«¥á¥é¤òÃÖ¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¤¤Å¤«¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤Î¶¯¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤Ï¾Ú¸À¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
ÅÚ°æ¡Ö¤¤¤Þ¤Î»ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£Ê¡Åç¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë3»þ´Ö¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¤Ç¤â´Ñ¤¿¿Í¤¬¡ØË°¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬½Ð¤¹¸ÀÍÕ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¤è¡£¸ÀÍÕ¤Ç±Ç²è¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦³Î¿®¤òËÍ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤¿¤ê¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÅÚ°æ¡ÖÉ½ÌÌ¤Î¸½¾Ý¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÆâÌÌ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤Î¾¡Éé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É½ÌÌÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹â¸«¤Ë¤¤¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤¦¤ó¡×
ÅÚ°æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤ÈºÃÀÞ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÇº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¸ì¤é¤¦Á°¤Ë¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡¢¤À¤«¤é¡Ø¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤éÏÃ¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×