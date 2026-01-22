¡ØÊä¹ÖÃË»Ò The Comic¡Ù¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï
¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌµÎÁWEB¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØÊä¹ÖÃË»Ò The Comic¡Ù(Ì¡²è¡§²®Ìî¥¹¥ß¡¢¸¶ºî¡§EARTH STAR SPICA)¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢£¡ØÊä¹ÖÃË»Ò The Comic¡Ù¡ãSTORY¡ä
¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊÙ¶¯·ù¤¤¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤Ù¤¯·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖÊä¹ÖÃË»Ò¡×¡£Èà¤éÅ·ºÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Çº¤á¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÊÙ¶¯·ù¤¤¤ò"¤Ï¤Ê¤Þ¤ë"¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î½Õ¨¡¨¡ÊÙ¶¯¤â±¿Æ°¤â¶ì¼ê¤Ê¾¯½÷¡¦¤Þ¤ë»Ò¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¡×¤ò¶»¤Ë¹â¹»¤Ø¤È¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Êä¹ÖÃË»Ò¤¿¤Á¡£ÊÙ¶¯¤È¤È¤¤á¤¤¬ÀÅ¤«¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê³Ø±àÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ØÊä¹ÖÃË»Ò The Comic¡ÙÂè1ÏÃ¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ¡£
¡ØÊä¹ÖÃË»Ò¡Ù¤Ï¡¢¡ÖEARTH STAR SPICA(¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥Ô¥«)¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¡£¡ØÊä¹ÖÃË»Ò¡Ù¤È¤ÏÊÙ¶¯·ù¤¤¤Î²µ½÷¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤È³Ú¶Ê¤Ç¡ÖÊÙ¥¥å¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÈÃåÀÊ¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÊä¹ÖÃË»Ò¡Ù¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞCD¤ÇÅ¸³«Ãæ¡£ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë4th¥É¥é¥ÞCD¡ÁMemory 4¡Á¤¬3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ø¹ØÇãÉô¡Ù¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢4·î5Æü³«ºÅ¤Î¡ØÊä¹ÖÃË»Ò Âè1²ó¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Á¤Ï¤Ê¤Þ¤ëÁí¥Æ¥¹¥È¡ª¡Á¡Ù¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤´±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¼õ¹ÖÀ¸¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸·Áª¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡û¡Ú¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÛQ.1 Æþ³Ø¡¢Â¨Êä¹Ö¡ÃÊä¹ÖÃË»Ò¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
