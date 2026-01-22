¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ë¥Ý¼óÁê¤¬Ë¬Ãæ¤Ø¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ò¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¡½Ãæ¹ñ³°¸òÉô
Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï1·î22Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ë¥Ý¼óÁê¤¬Ãæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¬Ãæ´ü´ÖÃæ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢Íû¶¯ÁíÍý¤Èìä³ÚºÝÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤½¤ì¤¾¤ì²ñÃÌ¤·¡¢2¹ñ´Ö´Ø·¸¤ª¤è¤Ó¶¦ÄÌ¤Î´Ø¿´»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤À°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÔÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¿·Ãæ¹ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¾µÇ§¤·¡¢¹ñ¸ò¤ò¼ùÎ©¤·¤¿À¾Â¦½ô¹ñ¤Î°ì¤Ä¤À¡£¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÎ¾¹ñ¸µ¼ó¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ç¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¿··¿¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬Ãå¼Â¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤âÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¸òÎ®¤ò¶ÛÌ©²½¤·¡¢À¯¼£ÅªÁê¸ß¿®Íê¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¿ÍÊ¸¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¹ñ´Ö¤Î¾ì¤ÇÁê¸ßÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤ò¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¶¦¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë