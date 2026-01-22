¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤¿Îó¼Ö»ö¸Î¡¡º£½µ4·ïÌÜ¡¢6¿Í·Ú½ý
¡¡¡Ú¥Þ¥é¥¬¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÉô¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÅìÉô¥«¥ë¥¿¥Ø¥Ê¶á¹Ù¤Ç22ÆüÃë¡¢Îó¼Ö¤¬ÀþÏ©Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Îó¼Ö¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ6¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï18Æü°Ê¹ß¡¢Îó¼Ö»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È4·ïÌÜ¡£Å´Æ»¤Î°ÂÁ´¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤ËÆîÉô¥³¥ë¥É¥Ð¶á¹Ù¤Ç¹âÂ®Îó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¤ÆÊÌ¤Î¹âÂ®Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Â»²õ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤«¤é21Æü¡¢¿·¤¿¤Ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£»à¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â43¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢»à¼Ô¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£