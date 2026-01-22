ÊÆGDP³ÎÄêÃÍ4.4¡óÁý¡¡25Ç¯7¡Á9·î´ü¡¢¾åÊý½¤Àµ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬22ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë³ÎÄêÃÍ¤Ï¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤ÇÁ°´üÈæ4.4¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Î½é²ó¸øÉ½¤Î4.3¡óÁý¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤Ï½¤Àµ¤Ê¤·¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò2.8¡óÁý¤«¤é3.2¡óÁý¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¢½Ð¤¬8.8¡óÁý¤«¤é9.6¡óÁý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï3.5¡óÁý¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½»ÂðÅê»ñ¤Ï5.1¡ó¸º¤«¤é7.1¡ó¸º¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£Í¢Æþ¤Ï4.7¡ó¸º¤«¤é4.4¡ó¸º¤Ë²þ¤á¤¿¡£À¯ÉÜ»Ù½Ð¤Ï2.2¡óÁý¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£