¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡£±Ãå¤ÇÅì¥¹¥Ýñ»Ò¤È¤«¤é¤¢¤²¥²¥Ã¥È¡ÖÅì¥¹¥Ý£±Ç¯Ê¬¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£·²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï£²£²Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Âçºå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨»¿¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿£±²óÀï£¹£Ò¤Ç¤Ï£±¹æÄú¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê£´£·¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬Æ¨¤²¤Æ¾¡Íø¡£Éû¾Þ¤ÎÅì¥¹¥Ýñ»Ò£µ£°¸Ä¡¢Åì¥¹¥Ý¤«¤é¤¢¤²£±¥¥í¡¢£²Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÅì¥¹¥Ý£±Ç¯Ê¬¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Åì¥¹¥Ý¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥´¥·¥Ã¥×ÌÌ¡¢¥¨¥íÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£À¾»³µ®¹À¤¬³¹Æ¬°ü¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£