¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Ç£É£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ûµ×ÅÄÉÒÇ·¡¡¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¤Ç½à¡¹·è¾¡Àï°ìÈÖ¾è¤ê¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£É¡ÖÂè£·²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï£²£²Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÅÄÉÒÇ·¡Ê£´£´¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï£±²óÀï£µ£Ò¤Ç¤Ï¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ£²£±¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤ÈÂç¤¤¯¥Ø¥³¤ó¤ÀÆâ£³Äú¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡£½à¡¹·è¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÁêËÀ£´£´¹æ¤Ï£²Ï¢Î¨£³£±¡ó¤ÎÃæ·øµ¡¡£¡ÖÂ¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤ÆÉáÄÌ¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤À¤±³ÎÇ§¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢½®¤Î¸þ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·²¡¤·´¶¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÄ¾¶á£´ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ¥½ÐÃæ¡Ê£²£Ö¡Ë¤È¹¥Ä´¤Ê¥Ú¥éÄ´À°¤Ç¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡£±²óÀï¤Ï³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¶¨»¿¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£µ£Ò¤À¤±¤Ï¶¨»¿¤¬¤Ê¤¯£±Ãå¤Ç¤âÉû¾Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤¯¤ì¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£°ìÁö°ìÁö¡¢¸å¤í¤òÁö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÆ®»Ö¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð£¶£°£°Ëü±ßÁêÅö¤ÎÉû¾Þ£Â£Í£×¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£