·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡×¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÆ¨¤¹¡¡GG¾Þ¼õ¾Þ¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Ê¤É5ºîÉÊ
¡¡ÊÆ±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï22Æü¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³Æ¾Þ¤Î¸õÊäºî¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤ÏÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾ÞÉôÌç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤ÈÆ±¡¦¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¡¢¡ÖÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¤È±«¤ÎÊª¸ì¡×¤Î5ºîÉÊ¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿Á´À¤³¦¤ÎÁí¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬11·î16Æü¤Þ¤Ç¤ËÌó1063²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÇÛµë¸µ¤Î¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯É½¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¤ÎÁí¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬1Àé²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢º£·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤µ¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Îµ´ÉñÄÔÌµ»´¡Ê¤¤Ö¤Ä¤¸¡¦¤à¤¶¤ó¡Ë¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¡¦¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤é¤¬¥¢¥¸¥È¤ÎÌµ¸Â¾ë¤Ë¾è¤ê¹þ¤àº£ºî¤Ï¡¢¤½¤ÎåÌÌ©¤Êºî²è¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï3·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£