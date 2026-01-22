¤Ê¤¼¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡¡¥Ù¥¤¥ë¤¬¸ì¤ë¥ì¥¢¥ë»Ø´ø´±¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¼Á¡¡¡Ö¥¨¥´¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Àï½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
¸µ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°ÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¾¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¢¥í¥ó¥½¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¥¢¥í¥ó¥½ÂÎÀ©¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ù¥¤¥ë»á¤Ï¡ØTNT Sports¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥´¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Àï½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï°ì½Ö¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢³Î¤«¤ËÈà¤Ï°ÎÂç¤Ê´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤êÀï½Ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Àï½Ñ¤è¤ê¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¨¥´¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ù¥¤¥ë»á¡£¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÀï½ÑÅª»ØÆ³¤Ï°ìÉô¼çÎÏÁª¼ê¤È¾×ÆÍ¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î»Ø´ø´±¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¢¥í¥ó¥½ÂàÇ¤¸å¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤¬¥ì¥¢¥ë»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£