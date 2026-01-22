º£µ¨¥·¥Æ¥£¤Ç¡È7Ê¬¡É¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤30ºÐMF¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¡©¡¡¥¦¥ë¥Ö¥º¤¬º£ÅßK¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤«
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë30ºÐMF¥«¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ïº£Åß°ÜÀÒÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ê¡¼¥º¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï2022Ç¯²Æ¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£
2024Ç¯Åß¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾º³ÊÁÈ¤À¤Ã¤¿¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤â¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤òºÆ¤Ó¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ëMF¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥È¥ê¥ó¥À¡¼¥¸¤ÈMF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹¤Î¾ÍèÅª¤Ê°ÜÀÒ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î·Ð¸³¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Åß¤Î·ÀÌó¤ò¸½ºß¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¥ã¥ê¥¢ºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¥Æ¥£¤òÎ¥¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤À¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£