Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤Î¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ëºÇ¿·¤Î¼õ¸³»ö¾ð¤Ç¤¹¡£º£¤ÈÀÎ¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦À¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§º£Ç¯¤Î¼õ¸³À¸¡ÖÈè¤ì¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Â¿¾¯µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢2¼¡»î¸³¤Þ¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
1·î18Æü¤Ë2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡£
ÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»×¹ÍÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤Ê¤É¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á2021Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ò½Å»ë¤·¤¿Âç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤·¤¿¡£¼õ¸³¤Îº£¤ÈÀÎ 18ºÐ¤Î¿Í¸ý¤Ï¸½ºß¤Î2ÇÜ¶á¤¯
¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤í¡¼¡ª¤¬¤ó¤Ð¤í¡¼¡ª¡×
¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ïº£¤Î¼õ¸³À¸¤Î¿ÆÀ¤Âå¤¬Ãæ¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¤Î1990Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î18ºÐ¤Î¿Í¸ý¤Ï¸½ºß¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤Ç¡¢¼õ¸³ÀïÁè¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉÑÈË¤Ë»È¤ï¤ì¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ï¶¹¤Ìç¤Ç¤·¤¿¡£
¢§Åö»þ¤Î¼õ¸³À¸¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡ÖÍèÇ¯¤âÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÍèÇ¯Ï²¿Í¤·¤¿¤éÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤·¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î»ÅÊý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡¦¡¦¡¦
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î»ÅÊý¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤ë»þ¤Ï¼½ñ¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¦¡¦¡¦
¢§º£Ç¯¤Î¼õ¸³À¸¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¼½ñ¤Ï¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð±Ñ¸ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç±ÑÊ¸¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ChatGPT¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤É¤³¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥¹¥Ú¥ë´Ö°ã¤¤¤òÊ¹¤¯¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÊ¹¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¡×
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤â¡£
¢§º£Ç¯¤Î¼õ¸³À¸¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¶òÃÔ¤Î¤Ï¤±¸ý¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¿¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÀäÂÐ¤ËÀµÏÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÍß¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
ÊÙ¶¯¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¼«Âð¤ä½Î°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯¡¢³«´ÛÁ°¤«¤é¼õ¸³À¸¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î³Ø½¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÊÙ¶¯¤¹¤ë¾ì½ê¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£1992Ç¯¤È2025Ç¯¤Î¼õ¸³À¸¤Î¿ô¤òÈæ³Ó
¸½ºß¤Î18ºÐ¤Î¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½109Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢1992Ç¯¤Î205Ëü¿Í¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18ºÐ¤Î¿Í¸ý¤¬¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Âç³Ø¤äÃ»Âç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼Ô¿ô¤Ï¡¢59Ëü¿Í¤«¤é58Ëü¿Í¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤ÏÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Î³ä¹ç¤¬°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤Î¿ô¤ÏÅö»þ¤Î1.5ÇÜ¤Ë
¼¡¤Ë¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂç³ØÂ¦¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
4Ç¯À©Âç³Ø¤Î¿ô¤Ï¡¢1992Ç¯Åö»þ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç514¹»¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï812¹»¤È1.5ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤â8¹»¤«¤é14¹»¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏË¡³Ø¡¢Ê¸³Ø¡¢¹©³Ø¤Ê¤ÉÀÎ¤Ï´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë³Ø²Ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¥«¥¿¥«¥ÊÉ½µ¤Î³Ø²Ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³À¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂç³ØÂ¦¤â»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ìµ½þ²½¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¹â»ÔÁíÍý¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È2026Ç¯4·î¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»Ìµ½þ²½¤Î³È½¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î»°ÅÞ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Î½êÆÀÀ©¸ÂÅ±ÇÑ¤È»äÎ©¹â¹»¤Î»Ù±ç¶â¤Î¾å¸Â°ú¤¾å¤²¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë¤è¤êÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¿³µÄ¤¬ÂÚ¤ë¤È¡¢±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡£
¢§¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤È¤·¤Æ4·î¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½¡¦µë¿©ÈñÌµ½þ²½¤ÎÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ä»ÃÄêÍ½»»¤Î·×¾å¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¹â¹»Ìµ½þ²½ 2025Ç¯ÅÙ¤È2026Ç¯ÅÙ¤ÎÈæ³Ó
¤½¤ì¤Ç¤Ï¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ½þ²½¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¦¶µ°é¤Îµ¡²ñ¶ÑÅù¡¦²ÈÄí¤Î¶µ°éÈñÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¿Ê³Ø¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¹â¹»¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¸øÎ©¡¦»äÎ©¶¦¤ËÇ¯¼ý¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ç¯´Ö11Ëü8800±ß¤¬»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý590Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Ë¤ÏÇ¯´Ö39Ëü6000±ß¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¼ø¶ÈÎÁ¤¬»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»äÎ©¹â¹»¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸øÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤Ç¯´Ö11Ëü8800±ß¤¬¡¢»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Ë¤ÏÇ¯´Ö45Ëü7200±ß¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¼ø¶ÈÎÁ¤¬»Ù±ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ÏÇ¯´Ö11Ëü8800±ß¡£»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ï·î³Û3Ëü3000±ß¤«¤é3Ëü8000±ß¤Û¤É¤ÇÇ¯´Ö45Ëü7200±ß°ÊÆâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ë¤è¤ë¼õ¸³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
º£¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î´ê½ñ¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§¥Õ¥£¥Ã¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¹â¶¶¾»µÁ½ÎÄ¹¡Ö°ÊÁ°¤Ï¸øÎ©¤òÂçÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é»äÎ©¤Î¹â¹»¤ò¹Í¤¨¤ÆÁªÂò¤¹¤ëÉý¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£»äÎ©¤ÎÀì´ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¹¤Ëº£Ç¯¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
¤Þ¤À¸øÎ©¹â¹»¤Î´ê½ñÄó½Ð¤Þ¤Ç1¤«·î¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¤·¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ë¤è¤ê¼õ¸³À¸¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þ´ü¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥Õ¥£¥Ã¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¹â¶¶¾»µÁ½ÎÄ¹¡Ö¡ÊÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤«¼õ¸³Á°¤À¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀ§Èó°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢»Ä¤ê1¡¢2¥«·î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª