¥É¥¤¥Ä2Éô¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥·¥ã¥ë¥±¡¢39ºÐFW¥¸¥§¥³¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡Ä15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥¤¥ÄÉüµ¢¤¬·èÄê
¡¡¥·¥ã¥ë¥±¡Ê¥É¥¤¥Ä2Éô¡Ë¤Ï22Æü¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÂåÉ½FW¥¨¥Ç¥£¥ó¡¦¥¸¥§¥³¤òº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö10¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ë¥±¤ÏÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¤ß¤ò»ÙÊ§¤¦¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¥ã¥ë¥±¤Ï¡¢18»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö38¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¸½ºß¼ó°Ì¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤ÏÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2°Ì¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö4¡×¤òÎ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î1Éô¾º³Ê¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê16»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¯¤Ù¤¯¡¢39ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFW¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡2003Ç¯¤Ë¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥¸¥§¥³¤Ï¡¢Êì¹ñ¤È¥Á¥§¥³¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤Ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë²ÃÆþ¡£2008¡Ý09¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥Á¤È¤È¤â¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤½¤ÎÍâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2011Ç¯Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¡¢2015Ç¯²Æ¤«¤é¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¥í¡¼¥Þ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ç¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥§¥³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¤Ç¸ø¼°Àï634»î¹ç½Ð¾ì274¥´¡¼¥ë103¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
