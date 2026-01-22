²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁª¼ê¤¬·ãÅÜ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥ì¤ë¡×Áê¼êDF¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡í¥Ï¥ó¥É±£¤·¡í¤Î½Ö´Ö¡Ö¼«Ç§¥Ï¥ó¥É¤¸¤ã¤ó¡×
¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 2¡Ý0 ¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î22Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó·ãÅÜ¡ªÁê¼êDF¤Î"¥Ï¥ó¥É±£¤·"
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¹³µÄ¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Î¡É¥Ï¥ó¥É±£¤·¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ»þ´Ö1·î22Æü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬2¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢77Ê¬¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¶¯°ú¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤È¿ÊÆþ¤¹¤ë¤È¡¢±¦Â¤ÇÃæ±û¤Î¥±¥¤¥ó¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤À¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ä¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç°ìÀÆ¤Ë¹³µÄ¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½40ÉÃ¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿ºÝ¤ËVAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤¬²ðÆþ¤·¤Æ³ºÅö²Õ½ê¤Î³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¡¼¥¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥ºMF¥«¥ß¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ú¡¼¥ë¤ÎÏÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¼ç¿³¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ú¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤¬ÏÓ¤Ë¿¨¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¸å¤í¤Ë±£¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö¼«Ç§¥Ï¥ó¥É¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖPK¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥ì¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥ó¥Éw¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ï¥ó¥Éw¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥¤¥ó¤Ï55Ê¬¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯PK¥¥Ã¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¡£Èà¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÁ´¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉPK¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÇÔ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤ÎÃæ¤Ç¤â2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ2¡¼0¤Ç¾¡Íø¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬1Àá¤ò»Ä¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÆÍÇË¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë