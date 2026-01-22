Ãæ¹ñ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÊØÍø¤Ç´ÊÃ±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤í¤¦¡£Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤äÎÀ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢¤ªÅò¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ç¤Ç¤âÇ®¡¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾¦ÉÊÃª¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ì£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤¬±Æ¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¼Â¤Ï´¶³ÐÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¥é¡¼¥á¥ó¶¨²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï2020Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢463²¯6000Ëü¿©¤«¤é422²¯1000Ëü¿©¤È¡¢Îß·×¤ÇÌó40²¯¿©¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
1¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬ÉáµÚ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ïÅª¤ÊÁªÂò¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊØÍø¤µ¤¬ÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ä»þ´ÖÂÓ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¡¢ÁáÄ«¤Î³Ø¹»¤ÎÎÀ¤ä¿¼Ìë¤Î¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÇÛÃ£¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÊØÍø¤Ê¿©ÉÊ
¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Ï¥ì¥È¥ë¥È´¡¤ä²ÃÇ®¥Ñ¥Ã¥¯ÉÕ¤¥ì¥È¥ë¥È¤´ÈÓ¤Ê¤É¡¢¡ÖÊØÍø¤Ê¿©ÉÊ¡×¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý¤¨¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö¿··¿¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇ®´¥ÌÍ¡ÊÉð´ÁÌ¾Êª¤Î¥¹¡¼¥×¤Ê¤·ÌÍ¡Ë¡×¡¢»À¤Ã¤Ñ¿É¤¤¶ËÂÀ½Õ±«¥Ì¡¼¥É¥ë¤Î¡Ö»ÀíåÊ´¡×¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤¬È¾Ä´Íý¡¢´¥Áç¡¢È¾²Ã¹©¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Î麵ÎÁÍý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3¡¢¹â¤Þ¤ê¸«¤»¤ë·ò¹¯»Ö¸þ
¤³¤¦¤·¤¿ÊØÍø¤Ê¿©ÉÊ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¼º¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤ë·ò¹¯»Ö¸þ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤Îµ÷Î¥¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÀºÀ½¤µ¤ì¤¿Ãº¿å²½Êª¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢É÷Ì£¤Ï¼ç¤Ë»éËÃÊ¬¤ä±öÊ¬¤¬¹â¤¤ÉÕÂ°¤ÎÄ´Ì£ÎÁÍê¤ê¡£´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¡¹¡¢µÞ¾ì¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë¿©¤Ù¤ëÁªÂò»è¤È¤Ï¤Ê¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
4¡¢Çö¤ì¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤â¿Í¡¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¿··Ð°Þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯5·î²¼½Ü¡¢¤¢¤ëÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤Î²Á³Ê¤òÄ´À°¤·¤¿¡£ÂÞÌÍ¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤¬2¡¥8¸µ¡ÊÌó62±ß¡Ë¤«¤é3¸µ¡ÊÌó66±ß¡Ë¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×麵¤Ï4¡¥5¸µ¡ÊÌó99±ß¡Ë¤«¤é5¸µ¡ÊÌó112±ß¡Ë¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦ºàÎÁ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤Ïº£¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊÆÃÄê¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤ËÇã¤¦¿©ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë