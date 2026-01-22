ÃæÅÙ°Ê¾å¤ÎÍ×²ð¸î¹âÎð¼Ô¡¢·î³ÛºÇÂç1Ëü7800±ßÁêÅö¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤ë¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤ÎÌ±À¯Éô¤ÈºâÀ¯Éô¤Ï1·î22Æü¡¢¶¦Æ±¤Ç¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¡¢ÃæÅÙ°Ê¾å¤ÎÍ×²ð¸î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñÊä½õ¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿É¾²Á´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃæÅÙ¡¦½ÅÅÙ¡¦´°Á´Í×²ð¸î¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÌ±À¯ÄÌ¡×¡Ê¥ß¥Ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥¢¥×¥ê¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î³ÛºÇÂç800¸µ¡ÊÌó1Ëü7800±ß¡Ë¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶â¤ÏÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î·Á¼°¤ÇËè·î»Ùµë¤µ¤ì¡¢ºßÂð¡¦ÃÏ°è¡¦»ÜÀß¤Ç¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¿©»ö¤Î²ð½õ¡¢ÆþÍá»Ù±ç¡¢À¶ÁÝ»Ù±ç¡¢°ÜÆ°»Ù±ç¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¡¢°åÎÅ»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦²ð¸î¡¢¥Ç¥¤¥±¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë