BMSG¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö´ê¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÌÜÉ¸¤ò¶¯µ¤¤ËÀë¸À
BMSG¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¡È´ê¤¤¤´¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BMSG¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È/¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë SKY-HI¤µ¤ó¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È/¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£STARGLOW¤ÏBE:FIRST¡¢MAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë°ì¥×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢RUI¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡¢TAIKI¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡¢KANON¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¡¢GOICHI¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¡¢ADAM¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤«¤éÀ®¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØStar Wish¡Ù¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÌó5000¿Í¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¢£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë²ÈÂ²¤â´î¤Ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤¹¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ADAM¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¿·¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²ÈÂ²¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢RUI¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Íè¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢Í§Ã£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È´ê¤¤¤´¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢RUI¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´ê¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯µ¤¤ËÀë¸À¡£ADAM¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥ëµ¬ÌÏ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Êµ¬ÌÏ¤òÃå¼Â¤ËÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤ì¤Ð¡£¸¬µõ¤ËÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£