¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó¡×¤È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥ó¥²¥ë¡×¤Î¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¤Û¤«¤è¤ê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó & ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥ó¥²¥ë ¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à ¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(6,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó & ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥ó¥²¥ë ¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à ¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(6,600±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó ¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ 20th Anniversary STAGE&TALK¡Ù¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥ó¥²¥ë ¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£
Á´¿È¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥®¥ã¥ì¥ó¡¦¥ì¥ó¥²¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¾õ¤òºÆ¸½¡£¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë²«¶â¤Ëµ±¤¯³»¤ò¡¢ºÌ¿§¤È¥·¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³ÆÉð´ï¤â¿·µ¬Â¤·Á¡£½¾Íè¤è¤ê¤âÂç·¿¤Î¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¼ê¼ó¤âÉÕÂ°¤·¡¢µ»¤ÎÈ¯Æ°¥·¡¼¥ó¤ÎÉ½¸½¤â²ÄÇ½¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó & ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥ó¥²¥ë ¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à ¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(6,600±ß)
Á´¿È¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥®¥ã¥ì¥ó¡¦¥ì¥ó¥²¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¾õ¤òºÆ¸½¡£¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë²«¶â¤Ëµ±¤¯³»¤ò¡¢ºÌ¿§¤È¥·¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³ÆÉð´ï¤â¿·µ¬Â¤·Á¡£½¾Íè¤è¤ê¤âÂç·¿¤Î¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¼ê¼ó¤âÉÕÂ°¤·¡¢µ»¤ÎÈ¯Æ°¥·¡¼¥ó¤ÎÉ½¸½¤â²ÄÇ½¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç