¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛµÈÀî¸µ¹À¡¡Í£°ì¤ÎÃÏ¸µ»²Àï¤âÌµÇ°¤Î£±²óÀïÇÔÂà
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£·²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Í£°ì¤ÎÃÏ¸µ¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÀî¸µ¹À¡Ê£µ£³¡áÊ¼¸Ë¡Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ùÁÒÎÃ¤¬¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤á·«¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥é¥¹¥È£´£¸ÈÖÌÜ¤Î³ê¤ê¹þ¤ß»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÄÉ²Ã¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢£±²óÀï£±£²£Ò¤Ç¤Ï£¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢ÃÏ¸µÀª¤¬Áá¡¹¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£