¡Ú£Î£Ð£Â¡Û£Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸£²¾¡¡×¡Ö£·Àï£µ¾¡¡×Æ³Æþ¤ÇÄ´À°¡¡¡Ö¾¡Î¨£µ³äÌ¤Ëþ¡×¤«¡Ö¼ó°Ì¤Ë£±£°º¹°Ê¾å¡×¤Ê¤é
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Î³«ºÅÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò½¾Íè¤Î£±¾¡¤«¤é³ÈÂç¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£²£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾¡Î¨¤¬£µ³äÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¼ó°Ì¤Ë£±£°¥²¡¼¥àº¹°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤¿£²¡¢£³°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï£¶Àï£´¾¡À©¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë£±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾¡Î¨¤¬£µ³äÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¼ó°Ì¤Ë£±£°¥²¡¼¥àº¹°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ½ª£Ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£±°ÌµåÃÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò£²¾¡¤ËÁý¤ä¤·¡¢¤«¤ÄÊý¼°¤¬£´ÀïÀè¾¡¤«¤éºÇÂç£·»î¹ç¤Î£µÀïÀè¾¡¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö£²ÇÔ¤Î¥Ï¥ó¥Ç¡×¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾¡Î¨¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ÎÎ¾¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬£³¾¡¤Ë¤ÏÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ã£Ó¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ¹¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢É÷¸þ¤¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ïºòµ¨¤À¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Çºå¿À¤¬£²°Ì¤Ë£±£³¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï£±¾¡¤Î¤ß¡£Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡ÈÉÔ¸øÊ¿´¶¡É¤òÁÊ¤¨¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£º£·î£±£¹Æü¤Î£±£²µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¶Ú¹ç°Õ¡££²£°Æü¤Ë¤Ï´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ë»ð¤Ã¤¿¡£Áª¼ê²ñ¤Ë¤â£²£±Æü¤Ë°Æ¤òÄó¼¨¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÙÉô¤ÎÄ´À°¤Ï»Ä¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Áá¤±¤ì¤Ð£²·îÃæ¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£