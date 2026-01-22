¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð³ÎÊóÃÍ¤ÎÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£²»þ£³£°Ê¬¤ËÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/11 - 01/17¡Ë¡¢¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/11 - 01/17¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡20.9Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡19.8Ëü·ï¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡189.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡188.4Ëü·ï¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ë22:30
Í½ÁÛ¡¡4.3%¡¡Á°²ó¡¡4.3%¡Ê¼Â¼ÁGDP¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.5%¡Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
Í½ÁÛ¡¡3.8%¡¡Á°²ó¡¡3.8%¡ÊGDP¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
Í½ÁÛ¡¡2.9%¡¡Á°²ó¡¡2.9%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
