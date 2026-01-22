ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Û
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/11 - 01/17¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡20.0Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡20.9Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡19.9Ëü·ï¡Ê19.8Ëü·ï¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë
·ë²Ì¡¡184.9Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡189.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡187.5Ëü·ï¡Ê188.4Ëü·ï¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)
·ë²Ì¡¡20.0Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡20.9Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡19.9Ëü·ï¡Ê19.8Ëü·ï¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô)
¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë
·ë²Ì¡¡184.9Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡189.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡187.5Ëü·ï¡Ê188.4Ëü·ï¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô)