実質GDP(確報値)(2025年 第3四半期)22:30
·ë²Ì¡¡4.4%
Í½ÁÛ¡¡4.3%¡¡Á°²ó¡¡4.3%¡Ê¼Â¼ÁGDP¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
·ë²Ì¡¡3.5%
Í½ÁÛ¡¡3.5%¡¡Á°²ó¡¡3.5%¡Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
·ë²Ì¡¡3.8%
Í½ÁÛ¡¡3.8%¡¡Á°²ó¡¡3.8%¡ÊGDP¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
·ë²Ì¡¡2.9%
Í½ÁÛ¡¡2.9%¡¡Á°²ó¡¡2.9%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°´üÈæÇ¯Î¨)
