¡ÚÂ®Êó¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ø¥á¥¤¥¯¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¡Ù¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¡ÆüËÜºîÉÊ¤Ç½é¤Î²÷µó
Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¡Ø¥á¥¤¥¯¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¡Ù¤Ë¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜºîÉÊ¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤âºÍÇ½¤â°ã¤¦¼ã¤Æó¿Í¤ÎÌò¼Ô¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°Ë®²è¼Â¼Ì1°Ì¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥È¥àŽ¥¥¯¥ë¡¼¥º¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤òÀä»¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£