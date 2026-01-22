¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÏÆ¨¤¹
ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï22Æü¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ï¡¢Ë®²è¤Ç¤ÏÌò½ê¹»Ê¡Ê69¡Ë¼ç±é¤Î24Ç¯¡ÖPERFECT DAYS¡×¡Ê¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÆþ¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¨¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤ÎËÀîµþ»Ò»á¡¢²ÎÉñ´ì¥á¡¼¥¯¤ÎÆüÈæÌîÄ¾Èþ»á¡¢²ÎÉñ´ì¾²»³¤ÎÀ¾¾¾Ãé»á¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥«¥º¡¦¥Ò¥í¡ÊÄÔ°ì¹°¡Ë»á¤¬18¡¢20Ç¯¤È2ÅÙ¡¢¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð½é¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¡Ê57¡Ë¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤È±é¤¸¤¿¡£¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤òÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡ËÈ¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤È¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤«¤é1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
6·î6Æü¤Î½éÆü¤«¤é11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë173²¯7739Ëü4500±ß¡¢Æ°°÷1231Ëü1553¿Í¤òµÏ¿¡£03Ç¯¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¡ÊËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤¬22Ç¯¡¢¼é¤Ã¤¿173²¯5000Ëü±ß¤Î¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¼ýµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±12·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î208Æü¤Ç¡¢¶½¼ý184²¯7000Ëü±ß¡¢Æ°°÷139Ëü8000±ß¤òÆÍÇË¡£Æ±28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÈÂô¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡Ê36¡Ë¤Î½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢¹õÀî¤ÎÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¤È¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
25Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡¢ÊÆÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê63¡Ë¼çºÅ¤Ç¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Íû´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æ±17Æü¤ËÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÔè¡¡½é½Õ²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡×µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡Ù¡×¤Ç¡¢¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë¸«¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÇÛµë¤ÎÅìÊõ´Ø·¸¼Ô¤ËÍ×Ë¾¤·¡ÖÀµµ¬¥ë¡¼¥È¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡×¤È¤³¤í¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÂ¦¤¬²÷Âú¤·¡¢¼«Âð¤Ç´Õ¾Þ¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤¬ÆÃÊÌ¤À¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈµÞ¤¤ç¡¢¥í¥¹¤Ç¾å±Ç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤òÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¡Ä¡£°µ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢1¸Ä¡¢1¸Ä¡¢²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤È¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÀä»¿¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
18Æü¤Þ¤Ç¤Î227Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1370Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£