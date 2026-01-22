¡¡¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ï22Æü¡¢ÍúÀµ¼Ò¹âDFËÙ¹¾½ãÇ·²ð¤Î26-27¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼é»³»ø2000(´ØÀ¾¥ê¡¼¥°1Éô)¤Ë¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ËÙ¹¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ËÙ¹¾½ãÇ·²ð¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¼¢²ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹!±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

¡üDFËÙ¹¾½ãÇ·²ð

(¤Û¤ê¤¨¡¦¤¸¤å¤ó¤Î¤¹¤±)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2007Ç¯7·î14Æü

¢£½Ð¿ÈÃÏ

¼¢²ì¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

180cm/73kg

¢£·ÐÎò

Fosta FC-ÍúÀµ¼Ò¹â