¡¡¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ï22Æü¡¢ÍúÀµ¼Ò¹âDFËÙ¹¾½ãÇ·²ð¤Î26-27¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼é»³»ø2000(´ØÀ¾¥ê¡¼¥°1Éô)¤Ë¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÙ¹¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ËÙ¹¾½ãÇ·²ð¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¼¢²ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDFËÙ¹¾½ãÇ·²ð
(¤Û¤ê¤¨¡¦¤¸¤å¤ó¤Î¤¹¤±)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯7·î14Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¼¢²ì¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/73kg
¢£·ÐÎò
Fosta FC-ÍúÀµ¼Ò¹â
