±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î²÷µó
¡¡2025Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤ÆÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§ÍûÁêÆü¡Ë¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î±Ç²è¤Îº×Åµ¡ÖÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÉôÌç¤Ç¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Íû´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Ê¤ª¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡Ê15ºîÉÊ¡Ë¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Á¡¼¥à¤¬ÅÏÊÆ¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¨²ñ¸ø¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBake Off¡×¡Ê¥Ù¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ë¤Ë»²²Ã¡£²ÎÉñ´ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇòÅÉ¤ê¥á¥¤¥¯¤äò£¡Ê¤«¤Ä¤é¡Ë¤ÎÎò»Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÊÑÁ«¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤Î¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÉôÌç¤Ç¤ÏÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥«¥º¡¦¥Ò¥í»á¤¬¡Ø¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¡¿¥Ò¥È¥é¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ç¼õ¾Þ¡¢º£²ó¤â¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢·Ý¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÉñÂæ¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£
¡¡¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤Ë²Ã¤¨¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢±Û»³·ÉÃ£¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤é¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤äCG¤ËÍê¤é¤º±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿²ÎÉñ´ì¥·¡¼¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤ÈÇ÷¿¿À¤Ï¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ý¥³¥ß¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³¡£¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢¶½¼ý173.5²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£º£Ç¯1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î227Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1370Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ABC¤Ë¤ÆÁ´ÊÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Íû´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Ê¤ª¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡Ê15ºîÉÊ¡Ë¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Ç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÉôÌç¤Ç¤ÏÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥«¥º¡¦¥Ò¥í»á¤¬¡Ø¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¡¿¥Ò¥È¥é¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ç¼õ¾Þ¡¢º£²ó¤â¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢·Ý¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÉñÂæ¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£
¡¡¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤Ë²Ã¤¨¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢±Û»³·ÉÃ£¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤é¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤äCG¤ËÍê¤é¤º±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿²ÎÉñ´ì¥·¡¼¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤ÈÇ÷¿¿À¤Ï¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ý¥³¥ß¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò·ÑÂ³¡£¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢¶½¼ý173.5²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£º£Ç¯1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î227Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1370Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ABC¤Ë¤ÆÁ´ÊÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£