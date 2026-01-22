Ïª¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼çÆ³¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤Ë¡È10²¯¥É¥ëµò½Ð¤ÎÍÑ°Õ¡É¤òÉ½ÌÀ
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Åà·ë»ñ»º¤«¤é10²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½1600²¯±ß¤òµò½Ð¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÉü¶½ÈñÍÑ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ËÂÐ¤·10²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½1600²¯±ß¤òµò½Ð¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅà·ë¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤Î»ñ»º¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤é¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊ¶Áè²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾ïÇ¤»²²Ã¤òË¾¤à¹ñ¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄã10²¯¥É¥ë¤Îµò½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï»ñ¶âµò½Ð¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤Ø¤ÎÀµ¼°¤Ê»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤Ë¸¡Æ¤¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£